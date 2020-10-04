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MSB duyurdu! Cebrail kenti işgalden kurtarıldı

04 Ekim 2020 Pazar - 15:20 | Son Güncelleme : 04 10 2020 - 16:29

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cebrail kentinin ve birkaç köyünün işgalden kurtarıldığını duyurdu.Milli Savunma Bakanlığı'ndan da , "Azerbaycan güvenilir kaynaklarından alınan bilgilere göre; Azerbaycan ordusu Büyük Mercanlı, Maralyan ve Şeybey köylerinden sonra Karabağ bölgesinde kritik öneme sahip Cebrail kentini de işgalden kurtardı" açıklaması yapıldı.


Azerbaycan ordusu Karabağ bölgesinde kritik öneme sahip Cebrail kentini de işgalden kurtardı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cebrail kentinin ve  birkaç köyün Ermenistan ordusunun işgalinden kurtarıldığını duyurdu.   Aliyev, Twitter hesabından "Bugün Azerbaycan ordusu, Cebrail kentini  ve birkaç köyü işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ,  Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.
 
 
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, "Azerbaycan güvenilir kaynaklarından alınan bilgilere göre; Azerbaycan ordusu Büyük Mercanlı, Maralyan ve Şeybey köylerinden sonra Karabağ bölgesinde kritik öneme sahip Cebrail kentini de işgalden kurtardı" denildi.

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msb cebrail kent
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