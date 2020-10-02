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MSB duyurdu! 'BM tarafından tescil edildi, desteğimiz devam edecek'

02 Ekim 2020 Cuma - 10:03 | Son Güncelleme : 02 10 2020 - 10:04

MSB'den yapılan son dakika açıklamasında 'Türkiye ve Libya arasında deniz yetki alanlarını belirleyen anlaşma BM tarafından tescil edildi. Libya ile 500 yıllık ortak tarihe dayalı çok yönlü ilişkilerimiz ve BM tarafından tanınan Milli Mutabakat Hükümetine eğitim, yardım ve danışmanlık desteğimiz devam edecek' ifadeleri kullanıldı.


MSB'den yapılan son dakika açıklamasında 'Türkiye ve Libya arasında deniz yetki alanlarını belirleyen anlaşma BM tarafından tescil edildi. Libya ile 500 yıllık ortak tarihe dayalı çok yönlü ilişkilerimiz ve BM tarafından tanınan Milli Mutabakat Hükümetine eğitim, yardım ve danışmanlık desteğimiz devam edecek' ifadeleri kullanıldı.
 

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