Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Leventlerimiz Mavi Vatanımız için daima hazır. Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızca, Donanma Komutanlığının sevk ve idare ettiği 'Fiilî Silah Atış Eğitimleri' Kuzey Ege ve Doğu Akdenizde gerçekleştirildi" denildi.
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MSB duyurdu! Atış eğitimleri yapıldı
DHA | 16 Ocak 2021 Cumartesi - 11:08 | Son Güncelleme : 16 01 2021 - 11:31
Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Ege ve Doğu Akdeniz'de, 'Fiilî Silah Atış Eğitimleri' icra edildiğini duyurdu.
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