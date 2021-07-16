MSB duyurdu! Askerlik yerleri açıklandı! İşte 2021 askerlik yerleri sorgulama ekranı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) askerlik yerlerini açıkladı. Bakanlığı sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda "Temmuz/Ağustos/Eylül 2021 döneminde sevke tabi yedek subay, yedek astsubay adayları ile Erbaş ve Erlerin sınıflandırma sonuçları açıklandı." ifadelerine yer verildi. Peki, askerlik yerleri nasıl öğrenilir? İşte askerlik yerleri sorgulama ekranı…
MSB duyurdu. Askerlik celp yerleri belli oldu. 2021 Ağustos ayı askerlik yerleri için beklenen açıklama 16 Temmuz tarihinde geldi. MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruyla adaylar bilgilendirildi.
"Temmuz/Ağustos/Eylül 2021 Döneminde Sevke Tabi Yedek Subay, Yedek Astsubay Adayları İle Erbas/Erlerin Sınıflandırma Sonuçları E-Devlet Ve As.Ş. Bşk.Lıklarından Açıklanmıştır." denildi. Ayrıntılar için ise "https://Asal.Msb.Gov.Tr" adresi verildi.
TEMMUZ/AĞUSTOS/EYLÜL 2021 DÖNEMİNDE SEVKE TABİ YEDEK SUBAY, YEDEK ASTSUBAY ADAYLARI İLE ERBAS/ERLERİN SINIFLANDIRMA SONUÇLARI E-DEVLET VE AS.Ş. BŞK.LIKLARINDAN AÇIKLANMIŞTIR.AYRINTILAR İÇİN ??https://t.co/bwhxNmqVDV— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 16, 2021
ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Seçim ve sınıflandırma sonuçları 16 Temmuz 2021 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyuruldu. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak.. Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde sınıf okulu ve eğitim merkezindeki eğitimin üçte birine katılmayanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir. (TSK nın ihtiyaç duyduğu sınıf ve meslekler hariç).
E DEVLET ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA
Bedelli askerlik ve askerlik celp tarihleri ve yerlerini öğrenmek isteyen er, adayları E-Devlet'e bireysel şifreleriyle girip Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı bilgileri görüntüleyebilecek. Askerlik yerleri sorgulama işlemi, E-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra çok kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.