Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste geçit yok! Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan teröristlere misliyle karşılık veren Kahraman Mehmetçik, 6 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hale getirdi. Böylece bölgede toplam 9 terörist etkisiz hale getirilmiş oldu" denildi.
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MSB duyurdu! 9 terörist etkisiz hale getirildi
DHA | 22 Ekim 2021 Cuma - 16:54 | Son Güncelleme : 22 10 2021 - 16:58