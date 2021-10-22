22 Ekim 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.477 1.51 EURO 11,1940 1.03
USD 9,5980 1.03 ALTIN 557,630 2.28
CANLI BORSA
TÜMÜ

MSB duyurdu! 9 terörist etkisiz hale getirildi

DHA |  22 Ekim 2021 Cuma - 16:54 | Son Güncelleme : 22 10 2021 - 16:58

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 6 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste geçit yok! Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan teröristlere misliyle karşılık veren Kahraman Mehmetçik, 6 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hale getirdi. Böylece bölgede toplam 9 terörist etkisiz hale getirilmiş oldu" denildi.  
 
 
 
 
 
 

ETİKETLER

Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı bölgesi terörist
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.