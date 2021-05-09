MSB duyurdu! 8 terörist öldürüldü

Teröristler için hiç bir yer güvenli değil!

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 8 PKK’lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. pic.twitter.com/XfM3eV387u