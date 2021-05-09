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MSB duyurdu! 8 terörist öldürüldü

DHA |  09 Mayıs 2021 Pazar - 13:55 | Son Güncelleme : 09 05 2021 - 13:55

Milli Savunma Bakanlığı, 8 PKK’lı teröristin Hava Kuvvetleri'nin başarılı harekâtıyla ile etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.


Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Teröristler için hiç bir yer güvenli değil! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 8 PKK’lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi." denildi.

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