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MSB duyurdu! 7 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

30 Haziran 2021 Çarşamba - 16:30 | Son Güncelleme : 30 06 2021 - 16:32

MSB: Türk Silahları Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK’lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.


Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahları Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK’lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi." denildi.

 

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