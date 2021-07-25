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MSB duyurdu! 7 terörist etkisiz hale getirildi

25 Temmuz 2021 Pazar - 11:44 | Son Güncelleme : 25 07 2021 - 12:02

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 askerimizi şehit eden teröristlere misliyle karşılık verildiğini ve en az 7 teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.


İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan paylaşım: 
 
Fırat Kalkanı bölgesinde 2 kahraman silah arkadaşımızı şehit eden teröristlere misliyle karşılık verilmiş, yapılan etkili atışlar sonucu terör mevzileri yerle bir edilmiş ve ilk belirlemelere göre en az 7 teröristin etkisiz hâle getirildiği tespit edilmiştir. 
 
Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Bölgede operasyon ve atışlar devam ediyor. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kıymetli ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. 
 
 
 

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