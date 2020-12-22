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MSB duyurdu! 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

22 Aralık 2020 Salı - 11:53 | Son Güncelleme : 22 12 2020 - 12:09

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.


Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı  bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK/YPG'li  terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale  getirildi. Operasyonlarımız kesintisiz devam edecek." ifadeleri kullanıldı.
 

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MSB Barış Pınarı terörist
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