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MSB duyurdu! 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

07 Haziran 2021 Pazartesi - 10:21 | Son Güncelleme : 07 06 2021 - 10:22

MSB: 2'si Fırat Kalkanı, 4'ü Barış Pınarı bölgesinde olmak üzere 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.


Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste geçit yok! Huzur ve güvenliğin teminatı olan Komandolarımız; 2’si Fırat Kalkanı bölgesinde, 4’ü de Barış Pınarı bölgesinde olmak üzere taciz atışında bulunan toplam 6 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi." denildi.

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MSB terörist PKK
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