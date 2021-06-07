Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste geçit yok! Huzur ve güvenliğin teminatı olan Komandolarımız; 2’si Fırat Kalkanı bölgesinde, 4’ü de Barış Pınarı bölgesinde olmak üzere taciz atışında bulunan toplam 6 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi." denildi.
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MSB duyurdu! 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
07 Haziran 2021 Pazartesi - 10:21 | Son Güncelleme : 07 06 2021 - 10:22