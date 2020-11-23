Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." denildi.
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MSB duyurdu! 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
23 Kasım 2020 Pazartesi - 10:22 | Son Güncelleme : 23 11 2020 - 10:24