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MSB duyurdu! 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

23 Kasım 2020 Pazartesi - 10:22 | Son Güncelleme : 23 11 2020 - 10:24

MSB: Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.


Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." denildi.

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MSB terörist etkisiz
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