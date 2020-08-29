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MSB duyurdu: 5 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

29 Ağustos 2020 Cumartesi - 16:54 | Son Güncelleme : 29 08 2020 - 16:56

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi" denildi.


Milli Savunma Bakanlığı tarafından Twitter'dan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi" denildi.
 

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