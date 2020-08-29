Milli Savunma Bakanlığı tarafından Twitter'dan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi" denildi.
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- MSB duyurdu: 5 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
MSB duyurdu: 5 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
29 Ağustos 2020 Cumartesi - 16:54 | Son Güncelleme : 29 08 2020 - 16:56