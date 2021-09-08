Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik, Suriye’nin kuzeyindeki teröristlere misliyle karşılık vermeye devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist daha başarılı şekilde etkisiz hâle getirildi. Bugün, bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 17 oldu." denildi.
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MSB duyurdu! 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
08 Eylül 2021 Çarşamba - 16:46 | Son Güncelleme : 08 09 2021 - 17:08