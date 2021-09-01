Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik ve vermeyeceğiz. Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi." denildi.
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MSB duyurdu! 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
01 Eylül 2021 Çarşamba - 12:53 | Son Güncelleme : 01 09 2021 - 12:53