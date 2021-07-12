Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
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- MSB duyurdu! 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
MSB duyurdu! 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
12 Temmuz 2021 Pazartesi - 10:41 | Son Güncelleme : 12 07 2021 - 10:55