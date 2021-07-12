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MSB duyurdu! 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

12 Temmuz 2021 Pazartesi - 10:41 | Son Güncelleme : 12 07 2021 - 10:55

MSB: Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.


Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
 

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