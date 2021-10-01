Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK’yı karadan ve havadan etkili şekilde vurmaya devam ediyoruz. Irak’ın kuzeyindeki Gara’da tespit edilen 2 PKK’lı terörist hava harekâtı ile Pençe-Şimşek bölgesindeki 2 PKK’lı terörist ise ateş destek vasıtaları ve ATAK helikopterleri ile etkisiz hâle getirildi." denildi.
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- MSB duyurdu! 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB duyurdu! 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
01 Ekim 2021 Cuma - 16:47 | Son Güncelleme : 01 10 2021 - 16:48