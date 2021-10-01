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MSB duyurdu! 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

01 Ekim 2021 Cuma - 16:47 | Son Güncelleme : 01 10 2021 - 16:48

Irak’ın kuzeyindeki Gara’da tespit edilen 2 PKK’lı terörist hava harekâtı ile Pençe-Şimşek bölgesindeki 2 PKK’lı terörist ise ateş destek vasıtaları ve ATAK helikopterleri ile etkisiz hâle getirildi.


Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK’yı karadan ve havadan etkili şekilde vurmaya devam ediyoruz. Irak’ın kuzeyindeki Gara’da tespit edilen 2 PKK’lı terörist hava harekâtı ile Pençe-Şimşek bölgesindeki 2 PKK’lı terörist ise ateş destek vasıtaları ve ATAK helikopterleri ile etkisiz hâle getirildi." denildi. 

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MSB PKK Gara ATAK helikopterleri
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