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MSB duyurdu! 3 terörist öldürüldü

DHA |  17 Ekim 2021 Pazar - 17:01 | Son Güncelleme : 17 10 2021 - 17:01

MSB: Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.


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MSB PKK terörist
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