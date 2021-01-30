Milli Savunma Bakanlığı tarafından kritik bir açıklama yapıldı. MSB, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadelerini kullandı.
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MSB duyurdu! 3 terörist öldürüldü
AA | 30 Ocak 2021 Cumartesi - 11:01 | Son Güncelleme : 30 01 2021 - 11:05
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.
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