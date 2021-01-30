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MSB duyurdu! 3 terörist öldürüldü

AA |  30 Ocak 2021 Cumartesi - 11:01 | Son Güncelleme : 30 01 2021 - 11:05

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.


Milli Savunma Bakanlığı tarafından kritik bir açıklama yapıldı. MSB, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadelerini kullandı.

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