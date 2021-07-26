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MSB duyurdu! 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

26 Temmuz 2021 Pazartesi - 11:49 | Son Güncelleme : 26 07 2021 - 11:49

MSB: Terör ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde aralıksız devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım ve Zap bölgelerinde iki, Barış Pınarı bölgesinde bir olmak üzere toplam 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.


Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Terör ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde aralıksız devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım ve Zap bölgelerinde iki, Barış Pınarı bölgesinde bir olmak üzere toplam 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi." denildi.

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