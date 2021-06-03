MSB duyurdu! 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Barış Pınarı bölgesinde yol kontrol noktamıza bomba yüklü motosiklet ile saldırmaya çalışan bir, güneyden sızma girişiminde bulunan iki olmak üzere toplam 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımızdan teröre geçit yok! Barış Pınarı bölgesinde yol kontrol noktamıza bomba yüklü motosiklet ile saldırmaya çalışan bir, güneyden sızma girişiminde bulunan iki olmak üzere toplam 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi." denildi.