Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik, saldırı hazırlığındaki teröristleri silahlarıyla beraber hendeklere gömmeye devam ediyor. Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist daha bölgedeki ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hale getirildi" denildi.
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- MSB duyurdu! 3 PKK’lı terörist öldürüldü
MSB duyurdu! 3 PKK’lı terörist öldürüldü
DHA | 22 Ağustos 2021 Pazar - 11:35 | Son Güncelleme : 22 08 2021 - 11:53