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MSB duyurdu! 3 PKK’lı terörist öldürüldü

DHA |  22 Ağustos 2021 Pazar - 11:35 | Son Güncelleme : 22 08 2021 - 11:53

Son dakika haberi... MSB, Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik, saldırı hazırlığındaki teröristleri silahlarıyla beraber hendeklere gömmeye devam ediyor. Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist daha bölgedeki ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hale getirildi" denildi.

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MSB Fırat Kalkanı PKK YPG
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