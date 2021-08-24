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MSB duyurdu! 28 terör hedefi hava harekatı ile imha edildi...

AA |  24 Ağustos 2021 Salı - 9:44 | Son Güncelleme : 24 08 2021 - 10:26

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde teröristler tarafından barınak, sığınak, mühimmat deposu ve sözde karargah olarak kullanılan 28 hedefin hava harekatıyla imha edildiğini bildirdi.


Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bölücü  terör örgütüne karşı etkin ve kapsamlı terörle mücadele harekatı kararlılıkla  sürüyor.
 
Bu kapsamda, Milli İstihbarat Teşkilatı ile koordineli yürütülen  çalışmalarda, 200 kilometre derinlikte Irak'ın kuzeyinde yer alan Asos bölgesinde  bazı yerlerin teröristler tarafından kullanıldığı tespit edildi.
 
Hedeflere yönelik 20'den fazla uçağın katılımıyla düzenlenen hava  harekatı sonucu, teröristlere ait barınak, sığınak ve mühimmat depoları, sözde  karargah yerleri ile mağaralardan oluşan 28 hedef imha edildi.
 
Büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanılan hava harekatıyla terör  örgütünün bölgedeki varlığına ağır darbe vuruldu.
 
Açıklamada, "Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri  tarafından ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye en son  terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edilecektir." ifadesine yer  verildi.
 
  
 
 
 
Milli Savunma Bakanı Akar hava operasyonunu harekat merkezinden yönetti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyinde Asos  bölgesindeki 28 terör hedefinin imha edildiği hava harekatını, Hava Kuvvetleri  Harekat Merkezi'nden sevk ve idare etti. 
 
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Akar'a,  Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral  Musa Avsever, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz  Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal eşlik etti.
 
Akar'ın, terör hedeflerine yönelik talimatlar verdiği operasyonda,  uçaklar hedefleri tam isabetle vurarak, emniyetli şekilde üslerine döndü.
 
Öte yandan Bakanlık, terör hedeflerinin vurulduğu anların  görüntülerini de paylaştı.
 
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT)  koordinesinde gerçekleştirilen çalışma sonucu, Irak'ın kuzeyindeki Asos  bölgesinde tespit edilen 28 terör hedefi, sabah saatlerinde düzenlenen ve 20'den  fazla uçağın katıldığı hava harekatıyla imha edilmiş, terör örgütü PKK'ya ağır  darbe indirilmişti.

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MSB terör Irak MİT
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