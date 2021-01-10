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MSB duyurdu! 226 terörist öldürüldü

AA |  10 Ocak 2021 Pazar - 12:09 | Son Güncelleme : 10 01 2021 - 12:13

MSB: "Son bir ayda 8'i büyük, 35'i orta çaplı 43 operasyon icra edildi. Yurt içi ve sınır ötesinde 226 terörist etkisiz hale getirildi"


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