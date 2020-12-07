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MSB duyurdu: 225'e yükseldi!

07 Aralık 2020 Pazartesi - 21:55 | Son Güncelleme : 07 12 2020 - 21:55

Terör örgütü PKK’da çözülme hız kazandı, 2 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu. 1 Ocak’tan bugüne kadar teslim olan örgüt mensubu sayısı 225’e yükseldi.


Teslim olanlardan birinin 27 yıldır terör örgütünde olduğu belirlendi. İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının 1993 ve 2016 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Türkiye, Suriye ve Irak’ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 1 Ocak’tan bugüne kadar teslim olan örgüt mensubu sayısı 225’e yükseldi.

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MSB Terör örgütü pkk
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