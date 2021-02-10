MSB duyurdu! 2021 MSÜ başvuruları ile ilgili önemli detay!

Milli Savunma Bakanlığı 2021 MSÜ başvuruları ile ilgili paylaşım yaptı. Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ) ile ilgili tanıtım videosu yayınlayan Bakanlık, başvuruların 23 Şubat 2021 tarihinde sona ereceğini duyurdu. Peki, 2021 MSÜ başvuruları nasıl yapılır? İşte 2021 MSÜ başvuru kılavuzu ve MSÜ başvuruları ile ilgili tüm detaylar...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ) ile ilgili tanıtım videosu yayınladı. Bakanlık, adaylara 2021 MSÜ sınav başvuruları ile ilgili tarih uyarısı yaptı. Peki, 2021 MSÜ başvuruları nasıl yapılır? İşte 2021 MSÜ başvuru kılavuzu ve MSÜ başvuruları ile ilgili tüm detaylar...

BAKANLIK'TAN 2021 MSÜ UYARISI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ) ile ilgili sosyal medya hes abından tanıtım videosu yayınladı. Bakanlık, 2021 MSÜ başvuruları ile ilgili adaylara tarih uyarısında bulundu. MSB'den yapılan uyarı şu şekilde:

"Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınav (2021-MSÜ) Başvuruları 27 Ocak 2021 tarihinde başlamış olup, 23 Şubat 2021 tarihinde sona erecektir. Sınav başvurusu https://osym.gov.tr resmî internet adresinden yapılacaktır."

Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınav (2021-MSÜ) Başvuruları 27 Ocak 2021 tarihinde başlamış olup, 23 Şubat 2021 tarihinde sona erecektir. Sınav başvurusu https://t.co/slR0NdmTwM resmî internet adresinden yapılacaktır. pic.twitter.com/vRphGLI7NQ — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 10, 2021

2021 MSÜ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

2021-Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ), 04 Nisan 2021 tarihinde uygulanacak. Sınava başvurular, 27 Ocak'ta başladı. 2021 MSÜ başvuruları 23 Şubat 2021'de sona erecek. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek. Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacak.

2021-MSÜ’ye başvuran adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2'nci Seçim Aşamalarına katılabilmeleri için ayrıca, ÖSYM'nin 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanacak olan ve başvurları 04 Şubat – 02 Mart 2021 tarihleri arasında yapılacak 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021-YKS) başvurularını yapmaları ve Harp Okulları için, 2021 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 2021-YKS'nin 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT); Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2021-YKS 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekiyor.

MSÜ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM tarafından yayınlanan başvuru kılavuzunda, 2021 MSÜ başvuru ücreti, 110 TL olarak belirlendi.

2021 MSÜ sınav ücretinin yatılacağı bankalar ise şöyle:

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER”

alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecek.