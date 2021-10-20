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MSB duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi

20 Ekim 2021 Çarşamba - 11:15 | Son Güncelleme : 20 10 2021 - 11:36

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki 'Pençe- Kaplan' operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde! Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kaplan operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist Kahraman Komandolarımızın müdahalesiyle etkisiz hâle getirildi." denildi.

 

 

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MSB etkisiz terörist
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