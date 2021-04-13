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MSB duyurdu! 2'si FETÖ mensubu 5 kişi yakalandı

AA |  13 Nisan 2021 Salı - 13:30 | Son Güncelleme : 13 04 2021 - 13:37

MSB: İpsala’dan yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 2'si FETÖ mensubu 5 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.


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MSB FETÖ Yunanistan hudut birlikleri
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