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MSB duyurdu! 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

DHA |  22 Eylül 2021 Çarşamba - 10:00 | Son Güncelleme : 22 09 2021 - 10:03

Biri Barış Pınarı diğeri Fırat Kalkanı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz hâle getirildi.


Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik, hain emelleri için saldırı planları yapan teröristleri etkisiz hâle getirmeyi sürdürüyor. Biri Barış Pınarı diğeri Fırat Kalkanı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz hâle getirildi." denildi.

 

 

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MSB terörist Barış Pınarı Fırat Kalkanı
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