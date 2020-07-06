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MSB duyurdu! 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

06 Temmuz 2020 Pazartesi - 10:53 | Son Güncelleme : 06 07 2020 - 10:55

MSB: Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesindeki Suriyeli kardeşlerimizin huzur ve güvenliği için her türlü tedbiri almaya devam ediyor. Komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG’nin bir saldırı girişimini daha önleyerek 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.


Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesindeki Suriyeli kardeşlerimizin huzur ve güvenliği için her türlü tedbiri almaya devam ediyor.
 
Komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG’nin bir saldırı girişimini daha önleyerek 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadelerini kullandı.

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