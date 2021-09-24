24 Eylül 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.394 -0.53 EURO 10,3890 0.78
USD 8,8420 0.91 ALTIN 499,330 1.72
CANLI BORSA
TÜMÜ

MSB duyurdu! 2 PKK’lı terörist öldürüldü

DHA |  24 Eylül 2021 Cuma - 10:10 | Son Güncelleme : 24 09 2021 - 10:10

MSB: Irak'ın kuzeyindeki Metina’da gerçekleştirilen hava harekâtında 2 PKK’lı teröristin daha etkisiz hâle getirildiği belirlendi.


DETAYLAR GELİYOR... 

ETİKETLER

MSB Irak pkk terörist
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.