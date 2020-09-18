MSB duyurdu! 2 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
18 Eylül 2020 Cuma - 17:20 | Son Güncelleme : 18 09 2020 - 17:22
MSB: Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor. Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde devam eden #PençeKaplan Operasyonu kapsamında saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor.
Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde devam eden #PençeKaplan Operasyonu kapsamında saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi." denildi.