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MSB duyurdu! 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi, sayı 70 oldu

DHA |  06 Mayıs 2021 Perşembe - 10:00 | Son Güncelleme : 06 05 2021 - 10:03

MSB: Irak kuzeyindeki Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Bölgede tespit edilen 2 PKK’lı terörist daha SİHA’larımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Böylece etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 70 oldu.


Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Teröristler için kaçış yok! Irak kuzeyindeki Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Bölgede tespit edilen 2 PKK’lı terörist daha SİHA’larımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Böylece etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 70 oldu." denildi.
 
 
 
 

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