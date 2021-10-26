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MSB duyurdu! 2 FETÖ'cü firar ederken yakalandı

DHA |  26 Ekim 2021 Salı - 16:34 | Son Güncelleme : 26 10 2021 - 16:34

MSB: Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Ülkemizden Irak'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.


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MSB fetö terör örgütü
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