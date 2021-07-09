Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Teröristlerin saldırı hazırlığına fırsat verilmedi. Huzur ve güvenliğin teminatı olan kahraman komandolarımız; 4'ü Barış Pınarı, 1'i de Fırat Kalkanı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.
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MSB duyurdu! 2 bölgede operasyon başlatıldı
DHA | 09 Temmuz 2021 Cuma - 11:12 | Son Güncelleme : 09 07 2021 - 11:16