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MSB duyurdu! 2 bölgede operasyon başlatıldı

DHA |  09 Temmuz 2021 Cuma - 11:12 | Son Güncelleme : 09 07 2021 - 11:16

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde yürütülen operasyonlarda 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.


Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Teröristlerin saldırı hazırlığına fırsat verilmedi. Huzur ve güvenliğin teminatı olan kahraman komandolarımız; 4'ü Barış Pınarı, 1'i de Fırat Kalkanı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi. 
 
 

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