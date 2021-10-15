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MSB duyurdu! 13 terörist öldürüldü

DHA |  15 Ekim 2021 Cuma - 9:42 | Son Güncelleme : 15 10 2021 - 9:47

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, son iki günde Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım Operasyonları ile 13 PKK’lı terörist daha etkisiz hâle getirildi.


MSB tarafından yapılan açıklamada 'Son iki günde Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım Operasyonları ile 13 PKK’lı terörist daha etkisiz hâle getirildi." ifadelerini kullandı.
 
Açıklamada söyle denildi: 
 
Bakanımız Sn. Hulusi Akar’ın vurguladığı gibi “Terörist neredeyse hedefimiz orası!” parolasıyla Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Son iki günde Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım Operasyonları ile 13 PKK’lı terörist daha etkisiz hâle getirildi.
 
 
 

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