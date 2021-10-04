MSB duyurdu! 12 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde terör örgütünün "ele geçirilmesi imkansız" diye tanımladığı sözde doğu karargahına girildiğini, komandoların 12 teröristi etkisiz hale getirdiğini açıkladı.
MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Terör örgütü PKK/KCK’ya Irak’ın kuzeyinde güçlü bir darbe daha indirildi. Pençe-Yıldırım operasyon bölgesindeki Avaşin-Basyan’da bulunan, PKK/KCK terör örgütünün çok güvendiği ve “ele geçirilmesi imkânsız” diye tanımladığı sözde doğu karargâhı ele geçirildi. Başarılı bir operasyonla mağaraya sızmayı başaran ve teröristlerle çatışmaya giren Komandolarımız, PKK/KCK terör örgütü mensubu 12 teröristi silahlarıyla birlikte etkisiz hâle getirdi.
1?? Terör örgütü PKK/KCK’ya Irak’ın kuzeyinde güçlü bir darbe daha indirildi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 4, 2021
Pençe-Yıldırım operasyon bölgesindeki Avaşin-Basyan’da bulunan, PKK/KCK terör örgütünün çok güvendiği ve “ele geçirilmesi imkânsız” diye tanımladığı sözde doğu karargâhı ele geçirildi. pic.twitter.com/8IKhPLyflT