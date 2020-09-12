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MSB duyurdu: 118 terörist...

AA |  12 Eylül 2020 Cumartesi - 9:40 | Son Güncelleme : 12 09 2020 - 10:04

MSB Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen başarılı operasyonlarla son 24 saatte 21, son 10 günde ise 118 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.


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