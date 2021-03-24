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MSB duyurdu! 11 terörist öldürüldü

DHA |  24 Mart 2021 Çarşamba - 9:49 | Son Güncelleme : 24 03 2021 - 9:56

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 11 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik ve vermeyeceğiz. Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 11 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi" denildi.
 

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MSB Barış Pınarı pkk
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