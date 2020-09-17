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MSB duyurdu! 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

17 Eylül 2020 Perşembe - 9:50 | Son Güncelleme : 17 09 2020 - 9:55

MSB: "Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi."


Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında "Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

 

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