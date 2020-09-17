MSB duyurdu! 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

MSB: "Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi."

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında "Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi." denildi.