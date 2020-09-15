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MSB duyurdu! 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

15 Eylül 2020 Salı - 11:11 | Son Güncelleme : 15 09 2020 - 11:59

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada 11 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.


Barış Pınarı bölgesine ve Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
 
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
 
Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine ve Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyeceğiz!
 
 

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MSB terörist etkisiz
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