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MSB duyurdu! 10 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi

DHA |  19 Ağustos 2021 Perşembe - 10:25 | Son Güncelleme : 19 08 2021 - 10:33

Mili Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da tespit edilen 10 PKK'lı teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.


Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK’ya bir ağır darbe daha!

Irak’ın kuzeyindeki Sincar’da tespit edilen 10 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.

Nerede olurlarsa olsunlar, teröristlerin inlerini başlarına yıktık, yıkıyoruz ve yıkmaya devam edeceğiz!" ifadeleri kullanıldı.
 
 

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MSB terörist hava harekatı Sincar
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