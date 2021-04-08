Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızdan yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Ülkemizden Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan toplam 9 şahıs yakalandı. Yakalananlardan birinin DEAŞ üyesi birinin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.
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- MSB duyurdu! 1'i FETÖ, 1'i DEAŞ mensubu 9 kişi yakalandı
MSB duyurdu! 1'i FETÖ, 1'i DEAŞ mensubu 9 kişi yakalandı
08 Nisan 2021 Perşembe - 11:09 | Son Güncelleme : 08 04 2021 - 11:31