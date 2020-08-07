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MSB'den TurAz Kartalı Tatbikatı paylaşımı

DHA |  07 Ağustos 2020 Cuma - 17:29 | Son Güncelleme : 07 08 2020 - 17:29

Milli Savunma Bakanlığı, TurAz (Türkiye-Azerbeycan) Kartalı Tatbikatının planlandığı gibi başarıyla devam ettiğini açıkladı.


Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, TurAz Kartalı Tatbikatının planlandığı gibi başarıyla devam ettiği belirtilerek, şöyle denildi:
 
"Birdir bizim her halimiz
 
Sevincimiz, melalimiz.
 
Bayraklarda hilalimiz
 
Azerbaycan-Türkiye..."
 

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Milli Savunma Bakanlığı TurAz Türkiye-Azerbeycan
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