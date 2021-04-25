Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerine yönelik icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları planlandığı şekilde devam ederken Kandil bölgesinde tespit edilen 4 hedef de düzenlenen hava harekatıyla etki altına alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.
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- MSB'den son dakika Pençe operasyonu açıklaması!
MSB'den son dakika Pençe operasyonu açıklaması!
AA | 25 Nisan 2021 Pazar - 0:50 | Son Güncelleme : 25 04 2021 - 1:02