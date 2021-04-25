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MSB'den son dakika Pençe operasyonu açıklaması!

AA |  25 Nisan 2021 Pazar - 0:50 | Son Güncelleme : 25 04 2021 - 1:02

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe operasyonları planlandığı şekilde sürerken Kandil bölgesinde belirlenen 4 hedefin hava harekatıyla etki altına alındığını bildirdi.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Metina ve  Avaşin-Basyan bölgelerine yönelik icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım  operasyonları planlandığı şekilde devam ederken Kandil bölgesinde tespit edilen 4  hedef de düzenlenen hava harekatıyla etki altına alınmıştır." ifadeleri  kullanıldı.

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Pençe operasyonları Kandil bölgesi hava harekatı
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