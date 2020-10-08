MSB'den son dakika 'Kapalı Maraş' açıklaması!

MSB: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ait olan, 46 yıldır yerleşime ve ziyarete kapalı tutulan Kapalı Maraş’ın bir bölümü bugün halkın ziyaretine açıldı. Sembolik anlamı büyük olan ve 46 yıllık hasreti bitiren bu adım, KKTC’ye ve orada yaşayan kardeşlerimize hayırlı olsun.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ait olan, 46 yıldır yerleşime ve ziyarete kapalı tutulan Kapalı Maraş’ın bir bölümü bugün halkın ziyaretine açıldı. Sembolik anlamı büyük olan ve 46 yıllık hasreti bitiren bu adım, KKTC’ye ve orada yaşayan kardeşlerimize hayırlı olsun." denildi.