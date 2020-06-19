MSB'den sınavla ilgili corona açıklaması: Tamamı negatif

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, bazı yayın organlarında 14 Haziran'da yapılan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nda, 400 öğrenciye virüs bulaştığına ilişkin iddialar yer aldığı hatırlatıldı.

Söz konusu sınavın bütün aşamalarının planlama ve icrasının, ÖSYM Başkanlığınca yapıldığına işaret edilen açıklamada, MSB ve Milli Savunma Üniversitesinin sınavının planlanması, icrası, personel görevlendirmesi ya da yer tahsis edilmesi gibi konularda herhangi bir dahlinin bulunmadığı vurgulandı.