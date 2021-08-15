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MSB'den sel bölgesine köprü desteği!

AA |  15 Ağustos 2021 Pazar - 17:20 | Son Güncelleme : 15 08 2021 - 17:27

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Karadeniz'deki sel nedeniyle bölgeye 2 Yatay Kaydırmalı Zırhlı Araç Aşırma Köprüsü (ZAAK) ve bir Hafif Alaşımlı Sabit Köprü (HASK) gönderildi.


Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Karadeniz'deki sel nedeniyle bölgeye 2 Yatay Kaydırmalı Zırhlı Araç Aşırma Köprüsü (ZAAK) ve bir Hafif Alaşımlı Sabit Köprü (HASK) gönderildi. MSB'den yapılan açıklamada, "Karadeniz'deki sel felaketi nedeniyle bölgeye 2 ZAAK, bir HASK görevlendirildi." bilgisi verildi.
 
 
Köprü uzunluğu 40 metre olan HASK'ın paletli yük taşıma kapasitesinin 70 ton, tekerlekli yük taşıma kapasitesinin ise 96 ton olduğu öğrenildi. 4 metre genişliğe sahip ZAAK'ın ise yük taşıma kapasitesinin 70 ton olduğu kaydedildi.

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