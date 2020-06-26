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MSB'den 'Pençe-Kaplan Operasyonu' açıklaması! 'TSK için dokunulmazdır'

26 Haziran 2020 Cuma - 14:07 | Son Güncelleme : 26 06 2020 - 14:24

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu'nda Türk Silahlı Kuvvetlerinin tek hedefinin teröristler olduğu belirtilerek, "Bundan önce olduğu gibi bu operasyonda da hiçbir sivil zarar görmemiştir, görmeyecektir" ifadesi kullanıldı.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle  mücadele operasyonlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.
 
Açıklamada şunlar kaydedildi:
 
"Başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu'nda kahraman Türk  Silahlı Kuvvetlerimizin tek hedefi teröristlerdir. Bundan önce olduğu gibi bu  operasyonda da hiçbir sivil zarar görmemiştir, görmeyecektir. Sivil, masum  kişiler ile çevre, tarihi, dini yapılar ve kültürel eserler Türk Silahlı  Kuvvetleri için dokunulmazdır. Bugüne kadar olduğu gibi aynı dikkat ve  hassasiyet, operasyonun gecikmesi pahasına da olsa Pençe-Kaplan Operasyonu'nda da  devam etmektedir. Yedi iklim üç kıtaya barışı, adaleti ve huzuru götürmüş  atalarımızın yolundan yürümeye devam eden kahraman ordumuz, asil milletimizin  destek ve dualarıyla şanlı tarihimize yakışır şekilde insani, ahlaki ve  uluslararası değerlere göre terörle mücadelesini sürdürmektedir."

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MSB Pençe-Kaplan Operasyonu açıklama
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