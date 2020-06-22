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MSB'den Pençe-Kaplan açıklaması: Başarıyla devam ediyor

22 Haziran 2020 Pazartesi - 18:29 | Son Güncelleme : 22 06 2020 - 18:29

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu ile ilgili Twitter'dan açıklama yaptı. Yapılan açıklamada operasyonun başarıyla devam ettiği kaydedildi.


Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Halkımızın ve hudutlarımızın güvenliğini tehdit eden, karakol ve üs bölgelerimize taciz ve saldırı teşebbüsünde bulunan PKK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirmek maksadıyla icra edilen Pençe-Kaplan Operasyonu, planlandığı gibi başarıyla devam ediyor" denildi.
 

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Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kaplan Operasyonu Twitter
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