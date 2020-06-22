Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Halkımızın ve hudutlarımızın güvenliğini tehdit eden, karakol ve üs bölgelerimize taciz ve saldırı teşebbüsünde bulunan PKK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirmek maksadıyla icra edilen Pençe-Kaplan Operasyonu, planlandığı gibi başarıyla devam ediyor" denildi.
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- MSB'den Pençe-Kaplan açıklaması: Başarıyla devam ediyor
MSB'den Pençe-Kaplan açıklaması: Başarıyla devam ediyor
22 Haziran 2020 Pazartesi - 18:29 | Son Güncelleme : 22 06 2020 - 18:29