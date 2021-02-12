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MSB’den kritik açıklama: 33 terörist etkisiz hale getirildi…

AA |  12 Şubat 2021 Cuma - 11:10 | Son Güncelleme : 12 02 2021 - 11:10

Gelen son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı 10 Şubat'ta başlatılan Pençe Kartal-2 Harekatı kapsamında şu ana kadar, ikisi örgütün sözde yönetim kadrosundan 33 terörist etkisiz hale getirildiği bildirildi.


Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Irak'ın kuzeyinde Gara  bölgesindeki terör hedeflerine yönelik başlattığı Pençe Kartal-2 Harekatı'nda,  ilk belirlemelere göre barınak, sığınak, mühimmat depoları ile sözde karargah  yerleri ve mağaralardan oluşan 50'den fazla hedefi imha ettiği, aralarında  örgütün sözde üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu 33 teröristi etkisiz hale  getirdiği bildirildi. 
 
 
Milli Savunma Bakanlığından, Pençe Kartal-2 Harekatı'na ilişkin  açıklama yapıldı.
 
PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak'ın  kuzeyinden halka ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırıları bertaraf etmek  ve hudut güvenliğini sağlamak maksadıyla uluslararası hukuktan doğan meşru  müdafaa hakları doğrultusunda, Irak kuzeyinde Gara bölgesindeki teröristler  tarafından kullanılan hedeflere yönelik 10 Şubat'ta "Pençe Kartal-2 Harekatı"nın  başlatıldığı anımsatılan açıklamada, "Pençe Kartal-2 Harekatı planlandığı şekilde  devam etmektedir" ifadesi kullanıldı.
 
 
Harekata ilişkin detay bilgilere yer verilen açıklamada, şunlar  kaydedildi:
"Harekat kapsamında ilk olarak teröristlere ait barınak, sığınak ve  mühimmat depoları, sözde karargah yerleri ile mağaralardan oluşan 50'den fazla  hedef hava harekatı ile imha edilmiştir. 40'tan fazla uçağın katıldığı harekatta  İHA/SİHA’ların yanı sıra tanker uçakları ve havadan erken ihbar ve kontrol  uçakları da görev almıştır. Büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanılan hava  harekatında hedefler tam isabetle vurulmuş, harekat ile terör örgütünün söz  konusu bölgedeki varlığına ağır bir darbe vurulmuştur. Hava harekatının ardından  ise bölgeye kara unsurları helikopterle indirilmiştir. İlk temasta şehit düşen  kahraman personelimizin kanları yerde bırakılmamış, harekat kapsamında şu ana  kadar, ikisi örgütün sözde yönetim kadrosunda yer alan 33 terörist etkisiz hale  getirilmiştir."
 
 
Dost ve müttefiklerle koordine edilerek yapılan harekat öncesinde  hedeflerin özenle seçildiği, harekatın planlanması ve icrasında sivil halkın can  ve mal güvenliği ile çevrenin korunmasına azami hassasiyet gösterildiği aktarılan  açıklamada, "Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından  ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist  etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edilecektir."  denildi.
 

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